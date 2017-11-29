Контрабандисты переправляли сигареты из России в Финляндию дроном
Погранслужба и Таможня расследуют попытку контрабанды сигарет в Финляндию при помощи дрона. Как пишет YLE, расследование началось после того, как в погранохрану поступило сообщение о летающем из России в Финляндию дроне, замеченном на территории Лаппеенранты.
Пограничники Юго-Восточной Финляндии позже обнаружили в лесу упавший дрон с пакетом. Затем было найдено еще два пакета, в которых было по 15 блоков сигарет.
Погранохрана Юго-Восточной Финляндии приступила к расследованию дела по статьям «нарушение государственной границы» и «нарушение авиационных правил». Пока не удалось найти возможных подозреваемых.
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