Финны ездят в Выборг ремонтировать машины и наводить красоту

27.11.2017 09:55

Жители восточных районов Финляндии все чаще пользуются услугами, которые предлагаются в Выборге. Этому во многом способствует выгодный курс рубля.

Особый спрос наблюдается на услуги авторемонта и салонов красоты.

По словам представителя одного выборгского автосервиса, 25 процентов их клиентов - это финны.

Кроме того, жителей Суоми привлекает дешевый - по сравнению с Финляндией - бензин, сообщает Служба новостей Yle.

Фото: Kari Kosonen / Yle