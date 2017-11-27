Финны ездят в Выборг ремонтировать машины и наводить красоту
Жители восточных районов Финляндии все чаще пользуются услугами, которые предлагаются в Выборге. Этому во многом способствует выгодный курс рубля.
Особый спрос наблюдается на услуги авторемонта и салонов красоты.
По словам представителя одного выборгского автосервиса, 25 процентов их клиентов - это финны.
Кроме того, жителей Суоми привлекает дешевый - по сравнению с Финляндией - бензин, сообщает Служба новостей Yle.
Фото: Kari Kosonen / Yle
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