Десять человек обвиняются в контрабанде людей по Сайменскому каналу
В понедельник, 27 ноября, уездный суд Южной Карелии начнёт рассматривать дело о контрабанде людей через Сайменский канал. Об этом пишет Служба новостей YLE.
Обвиняемые подозреваются в организации незаконного перевоза в Финляндию 70 человек в 2016 и 2017 годах. Людей нелегально переправляли на яхте по Сайменскому каналу.
За контрабандой стоит международная криминальная организация, действующая в нескольких странах. Перевозки на яхте осуществлялись русской семьёй, состоявшей из отца, совершеннолетней дочери и несовершеннолетнего сына.
Часть незаконных мигрантов находится в Финляндии, часть успела уехать в другие страны Европы.
Фото: Kare Lehtonen/Yle