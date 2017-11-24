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Десять человек обвиняются в контрабанде людей по Сайменскому каналу

24.11.2017 12:33

fin241117 2В понедельник, 27 ноября, уездный суд Южной Карелии начнёт рассматривать дело о контрабанде людей через Сайменский канал. Об этом пишет Служба новостей YLE.
Обвиняемые подозреваются в организации незаконного перевоза в Финляндию 70 человек в 2016 и 2017 годах. Людей нелегально переправляли на яхте по Сайменскому каналу.
За контрабандой стоит международная криминальная организация, действующая в нескольких странах. Перевозки на яхте осуществлялись русской семьёй, состоявшей из отца, совершеннолетней дочери и несовершеннолетнего сына.

Часть незаконных мигрантов находится в Финляндии, часть успела уехать в другие страны Европы.

Фото: Kare Lehtonen/Yle

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