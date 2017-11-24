Кузнечики в шоколаде появятся на финских прилавках к Рождеству

24.11.2017 12:30

На прилавках в Хельсинки появился хлеб, изготовленный с использованием насекомых, сообщает Фонтанка.фи со ссылкой на газету Helsingin Sanomat. Производителем первого в мире такого продукта является компания Fazer. При изготовлении одного хлебца потребуется 70 сушеных сверчков. Насекомых будут перемалывать и добавлять в муку. Речь идёт о домашних кузнечиках, выращенных специально для употребления в пищу. Сверчки составят три процента от общего веса готового изделия.

Кроме того, на прилавках Суоми планируются и другие новинки. К Рождеству две финских компании запустят в продажу кузнечиков в шоколаде.

Фото: Fazer