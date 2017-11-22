Ryanair начинает полеты в Милан из Лаппеенранты

22.11.2017 16:40

Ryanair – самый крупный лоукостер в Европе – открывает новый авиамаршрут Лаппеенранта – Милан (аэропорт Бергамо). Около месяца назад Ryanair также сообщил о начале полетов из Лаппеенранты в Афины. Полеты в Бергамо начнутся в марте, а в Афины – в мае 2018 года. Рейсы в эти города будут совершаться раз в неделю. По словам Эйя Йоро, генерального директора аэропорта Лаппеенранты, в Бергамо Ryanair предлагает пересадки на рейсы во многие другие города Европы.

Билеты на рейсы Ryanair по сниженным ценам должны были поступить в продажу сегодня. В честь открытия нового маршрута авиакомпания предлагает билеты по специальной цене.