Ryanair начинает полеты в Милан из Лаппеенранты
Ryanair – самый крупный лоукостер в Европе – открывает новый авиамаршрут Лаппеенранта – Милан (аэропорт Бергамо). Около месяца назад Ryanair также сообщил о начале полетов из Лаппеенранты в Афины. Полеты в Бергамо начнутся в марте, а в Афины – в мае 2018 года. Рейсы в эти города будут совершаться раз в неделю. По словам Эйя Йоро, генерального директора аэропорта Лаппеенранты, в Бергамо Ryanair предлагает пересадки на рейсы во многие другие города Европы.
Билеты на рейсы Ryanair по сниженным ценам должны были поступить в продажу сегодня. В честь открытия нового маршрута авиакомпания предлагает билеты по специальной цене.
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