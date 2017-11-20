В Финляндии выявлен смертельно опасный наркотик
В Суоми распространяется смертельный наркотик. Как сообщает Фонтанка.фи, полиция Юго-Восточной Финляндии выпустила соответствующее предупреждение.
Большая партия вещества, содержащего один из мощнейших опиоидов, была выявлена на юге страны. Наркотик злоумышленники маскировали под коричневый сахар. В Финляндии после его употребления уже погиб один человек. Стражи правопорядка выясняют, как широко отрава успела распространиться по территории страны.
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