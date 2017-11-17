Группа Nick Cave & the Bad Seeds станет хэдлайнером музыкального фестиваля Pori Jazz

17.11.2017 15:29

Рок-группа Nick Cave & the Bad Seeds,за 30 с лишним лет своего существования продавшая более 5 миллионов альбомов, выступит на музыкальном фестивале Pori Jazz. Об этом пишет Служба новостей Yle.

Группа, в рамках турне выступающая сейчас на крупнейших европейских площадках, этой осенью успела посетить все остальные Северные страны, кроме Финляндии. Здесь же австралийская рок-команда последний раз выступала в 2013 году.

Фронтмен группы Ник Кейв известен также как писатель, сценарист и актер.

Полная программа фестиваля Pori Jazz станет известна позже.



Фото: Susanna Saez / EPA