На юге Финляндии - вспышка пневмонии
На юге Суоми зафиксировано полсотни больных воспалением легких в нескольких муниципалитетах. Эпидемия пневмонии, вызванной бактерией под названием микоплазма, охватила общину Виролахти и несколько соседних населенных пунктов. С начала сентября болезнь поразила уже пятьдесят человек, сообщает Yle.
Заразившиеся пневмонией страдают от сухого кашля и слабости, иногда - температуры. Последствия инфекции могут проявляться в течение трех месяцев.
Фото: Ville Välimäki / Yle
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