16.11.2017 12:51

На юге Суоми зафиксировано полсотни больных воспалением легких в нескольких муниципалитетах. Эпидемия пневмонии, вызванной бактерией под названием микоплазма, охватила общину Виролахти и несколько соседних населенных пунктов. С начала сентября болезнь поразила уже пятьдесят человек, сообщает Yle.

Заразившиеся пневмонией страдают от сухого кашля и слабости, иногда - температуры. Последствия инфекции могут проявляться в течение трех месяцев.



Фото: Ville Välimäki / Yle