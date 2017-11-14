Финский парламент одобрил отказ от перехода на летнее время
14.11.2017 16:46
Финский парламент единодушно поддержал гражданскую инициативу об отмене летнего времени, пишет Фонтанка.фи. Парламентский комитет по транспорту и коммуникации ранее подготовил доклад, где оценил экономические выгоды от ежегодного перевода часов. Эксперты пришли к выводу, что минусов от этого гораздо больше, чем плюсов. Однако сама Финляндия не может оказаться от перевода стрелок часов, так как у правительства нет самостоятельности в этом вопросе - он решается Европейским союзом. В ЕС подписана директива о летнем времени, которая запрещает странам-членам самим принимать решение.
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