Финский парламент одобрил отказ от перехода на летнее время

14.11.2017 16:46

Финский парламент единодушно поддержал гражданскую инициативу об отмене летнего времени, пишет Фонтанка.фи. Парламентский комитет по транспорту и коммуникации ранее подготовил доклад, где оценил экономические выгоды от ежегодного перевода часов. Эксперты пришли к выводу, что минусов от этого гораздо больше, чем плюсов. Однако сама Финляндия не может оказаться от перевода стрелок часов, так как у правительства нет самостоятельности в этом вопросе - он решается Европейским союзом. В ЕС подписана директива о летнем времени, которая запрещает странам-членам самим принимать решение.