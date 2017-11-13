Соцслужба Финляндии забрала у россиянки забрали дочь-подростка

13.11.2017 10:53

Социальная служба Финляндии еще в сентябре забрала у россиянки Елены Смоленчук 12-летнюю дочь. Об этом накануне сообщил ряд российских СМИ со ссылкой на правозащитника Йохана Бекмана, пишет Фонтанка.фи.

В консульском отделе Посольства РФ в Хельсинки заявили, что женщина за помощью не обращалась.