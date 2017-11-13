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Спасатели не нашли человека, выпавшего за борт парома в Балтийском море

13.11.2017 10:52

Parom SerenadeЧеловека, оказавшегося этой ночью за бортом парома Silja Serenade, найти не удалось.
Как сообщает Фонтанка.фи со ссылкой на Погранохрану Финляндии, в ночь на 13 ноября пассажир парома, следовавшего из Турку в Стокгольм, упал за борт. Оказавшиеся поблизости три пассажирских судна были вызваны на поиски. На место происшествия прибыли спасательные вертолёты из Швеции и Финляндии, а также патрульные катера с Аландских островов. Найти человека не удалось. Поисково-спасательная операция была прекращена в 5:45. Паром пришёл в Стокгольм с опозданием на несколько часов.

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