Россия и Финляндия открыли прямую телефонную линию для экстренных случаев

09.11.2017 15:53

Финляндия и Россия открыли телефонную линию для улучшения взаимного обмена информацией по различным видам аварий, стихийных бедствий и экстренных ситуаций в приграничных областях. Как пишет Фонтанка.фи, об этом 9 ноября сообщила пресс-служба правительства Финляндии.

Прямая линия между министерствами обороны была открыта по инициативе финской стороны 1 ноября 2017 года, и она работает круглосуточно. Рабочий язык - английский.

Теперь можно оперативно по телефону предупредить о каком-либо происшествии и его последствиях, которые могут повлиять на соседнюю страну, или, к примеру, обсудить вопросы двусторонней деятельности. То есть речь может идти не только об обороне, а, например, о крупном ДТП на границе.