Финны засаживают клубничные гектары коноплёй

06.07.2017 09:41

Финские фермеры намерены бороться с корневым грибком, засаживая поля коноплей.

Как пишет Фонтанка.фи со ссылкой на Yle, сельхозпроизводители Финляндии обеспокоены появлением в стране грибковой болезни, которая уничтожает корни клубники и делает почву непригодной для выращивания этой ягоды в следующие 30 лет.

Зараза активно распространяется через воду и даже шины сельскохозяйственной техники.

Из-за грибка некоторые фермеры вынуждены были уничтожить гектары клубники, что приводит к крупным убыткам.

Однако финны нашли выход из ситуации - на полях стали выращивать волокнистую коноплю, которая очищает почву и вытесняет грибок.

Фото Sakari Partanen / Yle