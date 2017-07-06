8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Финны засаживают клубничные гектары коноплёй

06.07.2017 09:41

finl06 07 17Финские фермеры намерены бороться с корневым грибком, засаживая поля коноплей.
Как пишет Фонтанка.фи со ссылкой на Yle, сельхозпроизводители Финляндии обеспокоены появлением в стране грибковой болезни, которая уничтожает корни клубники и делает почву непригодной для выращивания этой ягоды в следующие 30 лет.
Зараза активно распространяется через воду и даже шины сельскохозяйственной техники.
Из-за грибка некоторые фермеры вынуждены были уничтожить гектары клубники, что приводит к крупным убыткам.
Однако финны нашли выход из ситуации - на полях стали выращивать волокнистую коноплю, которая очищает почву и вытесняет грибок.

Фото Sakari Partanen / Yle

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Июля 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Голосование

Идеальный отпуск для вас – это…

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»