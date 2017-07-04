Мотогонки в Иматре могут вызвать пробки на границе

04.07.2017 16:47

С 7 по 9 июля в финском городе Иматра состоится этап мирового чемпионата по шоссейным мотогонкам, пишет Фонтанка.фи. Ожидается, что на мероприятие из России приедут несколько сотен зрителей и участников. На территорию Финляндии они будут въезжать через МАПП «Иматра» (Светогорск) и «Нуйямаа» ("Брусничное"), сообщает Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии.

Автомобилистам, которые отправляются в Иматру, следует быть внимательными: в связи с большим спортивным событием движение в городе будет организовано иначе.

Всего на чемпионате по шоссейно-кольцевым мотогонкам Imatranajo ожидается более 40 000 зрителей.