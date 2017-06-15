Арестован экипаж российской яхты, нелегально перевозившей в Финляндию иностранцев

15.06.2017 09:50

Конфискованная неделю назад финскими пограничниками российская яхта имеет отношение к масштабной нелегальной перевозке людей, пишет YLE.

Яхта прибыла в Финляндию по Сайменскому каналу 6 июня. Команда состояла из трёх человек. Во время прохождения пограничного досмотра внутри было обнаружено семнадцать иностранцев.

Преступление расследуется как организация нелегального перевоза людей при отягчающих обстоятельствах. Экипаж яхты содержится под арестом, а само судно конфисковано и находится на верфи в городе Лаппеенранта.

Фото: Kare Lehtonen/Yle