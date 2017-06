Россиян приглашают в туры по озеру Сайма

05.06.2017 17:29

Лаппеенранта совместно с городами Иматра, Миккели и Савонлинна на пресс-конференции в Доме Финляндии представила предложения по летнему отдыху в регионе озера Сайма.

Озеро Сайма – одно из самых необычных озер в мире, с береговой линией около 14 000 километров и 14 000 островов. Четыре города Южной части озера Сайма объединили усилия для международного маркетинга под брендом «Озеро Сайма, Настоящая Финляндия»/Lake Saimaa, Purest Finland.

Мероприятия в регионе озера Сайма в летний сезон

Лаппеенранта (июнь-август 2017):

20.05.-09.09 Круизы по Сайменскому каналу и архипелагу

03.06.–10.09 Летняя выставка Художественного музея Лаппеенранты «Лица Карелии»

04.06.-31.08 Песчаный замок, тема этого года «200 лет Финляндии»

04.06.-13.08, 19-20.08 и 26-27.08 Экскурсионный поезд

04.06, 11.08- 12.08 Городская Ратуша открыта с 10 до 15, концерт с 14 до 14.30

04.06 -26.08 Концерты на рыночной и портовой площадях

05.06 -20.08 Выставка «ОПЛЯ!» финские лошади в Музее Южной Карелии

15.06 -18.06 Музыкальный фестиваль «LappeeFest» на площади Марии и в центральном парке

16.06 Мероприятия в честь 100-летия независимости Финляндии, порт Лаппеенранты

16-17.06 Рыцарский турнир Battle of Lappeenranta – Medieval Combat sport, в Крепости

23.06 Костер в честь Иванова дня, на территории порта, в 21.00

29.06.-02.07 Международная большая ярмарка на портовой площади и парке Kasino

30.06.-02.07 Выставка драгоценных минералов в деревне Ylämaa

08-09.07 Турнир по уличному хоккею на портовой площади

01-31.07 Традиционные драгунские разъезды по территории Крепости и порта, вт-вс с 13 до 16

21.07-22.7 Фестиваль хип-хоп музыки «Itä Räpäyttää», парк Pusupuisto

22.07 - 23.07 «Заезд дикаря - Willimies-ajot» - велосипедное мероприятие

04.-05.08 Хардкор-панк фестиваль «LprHCFest»

11-13.08 Дни старого города в Крепости

13.08., 20.08. и 27.08 Народные танцы и концерты народной музыки в Крепости25-26.08 Гала-балет в городском театре

25-26.08 Мероприятие «Портовые огни»

30.08 Городской день открытых дверей

Иматра (июнь-август 2017)

06.06 -27.08 Wuoksi-Wille-поезд по улицам города

07-12.06 Театральный фестиваль Черного и Белого. Тема фестиваля: «Весь мир – сцена»

09.06 Gary goes Black and White with Summer Camp, в Imatra Spa Areena

07-09.07 Imatranajo - International Road Racing Championship Imatra, единственное в Финляндии соревнование по шоссейно-кольцевым мотогонкам

31.08 - 03.09 Street Food & Choco Fiesta Imatrankoski, Фестиваль еды из разных уголков Света.

Миккели (июнь – август 2017)

14.07-13.08 Выставка недвижимости в Миккели 2017. Подробнее: asuntomessut.fi

05-09.07 Фестиваль Валерия Гергиева. У поклонников классической музыки есть уникальный шанс - послушать лучших российских исполнителей и оркестр известного во всем мире Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева на концерте в Миккели.

15-16.07 St.Michel ravit 2017. Ежегодные рысистые бега St Michel в Миккели. Бега проходят с 1981 года, и ежегодно мероприятие посещают около 25 000 зрителей.