Начало июня в Финляндии будет необычно холодным
29.05.2017 15:38
Наступившая неделя обещает стать прохладной и дождливой. А в конце ее наступит очередное похолодание, сообщает YLE. По словам метеоролога Yle Кертту Котакорпи, в четверг, 1 июня, температура в Южной Финляндии будет колебаться на уровне +10 градусов, на севере ожидается не более +5 градусов. Котакорпи говорит, что так холодно в начале июня бывает лишь несколько раз в столетие. Температура на следующей неделе является характерной для конца апреля, пояснила метеоролог.
Фото: Sirkka Franttila
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