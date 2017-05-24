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В субботу Хельсинки превратится в большой блошиный рынок

24.05.2017 09:54

kirppis27 мая в столице и других городах Финляндии пройдет традиционный День уборки, пишет Фонтанка.фи. Ненужные вещи выставляются на продажу, торговля идет на улицах, во дворах и в домах.

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