14.02.2017 12:51

Сразу несколько видов инфекции поражает население Финляндии. Об этом пишет Yle. В сравнении с прошлым годом число заразившихся норовирусной инфекцией увеличилось на 40%. В этом году по всей стране зафиксировано 570 случаев заболевания. При этом в Финляндии распространяется новый штамм норовируса. Инкубационный период инфекции составляет от 10 до 72 часов. У заболевших наблюдается подъем температуры, рези и боли в желудке, рвота.

Норовирус крайне заразен и устойчив. Больному и окружающим его людям следует тщательно соблюдать личную гигиену.