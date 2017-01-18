Минтранс Финляндии предлагает ввести плату за пользование автодорогами

18.01.2017 16:42

Министерство транспорта и связи предлагает снизить налоги на транспорт на 1,6 млрд евро. Об этом пишет Новостная служба Yle, получившая доступ к рапорту транспортного ведомства.

Так, к примеру, предлагается отменить налог на покупку автомобиля. Сейчас средний налог на покупку нового автомобиля составляет около 7 тысяч евро.

Также предлагается снизить налог на владение транспортным средством - налог в среднем снизится на 180 евро в год.

Кроме того, планируется снижение налога на горючее. По подсчетам, владелец машины на бензине, который проезжает в год около 17 000 километров, сэкономит около 62 евро, а владелец автомобиля на дизеле - около 56 евро.

Вместо этого предлагается создать специальную компанию, которая будет управлять дорожной сетью и взимать плату с владельцев автомобилей. На первых порах плата будет зависеть от срока пользования дорогами. В дальнейшем возможен переход к системе оплаты на основе километража.

Министерство транспорта предлагает перейти к новой системе управления автодорогами уже с начала 2018 года.

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva