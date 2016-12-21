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В январе на пункте пропуска Ваалимаа откроется новая бесплатная стоянка для грузовиков

21.12.2016 11:15

fin21 12 16Новая зона ожидания для грузового транспорта с прилегающими к ней подъездными путями откроется в начале января 2017 года на финском пункте пропуска Ваалимаа (российский КПП Торфяновка) – наиболее оживленном пропускном пункте между двумя странами. Как сообщили нам в Финском транспортном агентстве, новая бесплатная стоянка оборудована 410 парковочными местами при движении из Финляндии в Россию и 51 местом при въезде в Финляндию из России. Водителям будут доступны новые туалетные и душевые кабины.

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