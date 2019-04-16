Уже 22 человека укушено клещами в 47 регионе
22 человека пострадали от укусов клещей в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.По одному случаю присасывания клещей зафиксировано в Бокситогорском, Волховском, Киришском и Ломоносовском районах; по два случая - в Волосовском, Всеволожском, Кингисеппском, Кировском, Лужском и Тосненском, по три случая - в Сланцевском и Тосненском районах.
Продолжается вакцинация населения. В 2019 году в Ленобласти планируется привить против клещевого энцефалита более 54 тысяч человек.
Специалисты напоминают: медпомощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех медицинских организациях, круглосуточно в приемных покоях стационаров.
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