Уже 22 человека укушено клещами в 47 регионе

16.04.2019 10:29

22 человека пострадали от укусов клещей в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.По одному случаю присасывания клещей зафиксировано в Бокситогорском, Волховском, Киришском и Ломоносовском районах; по два случая - в Волосовском, Всеволожском, Кингисеппском, Кировском, Лужском и Тосненском, по три случая - в Сланцевском и Тосненском районах.

Продолжается вакцинация населения. В 2019 году в Ленобласти планируется привить против клещевого энцефалита более 54 тысяч человек.



Специалисты напоминают: медпомощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех медицинских организациях, круглосуточно в приемных покоях стационаров.