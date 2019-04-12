Открыт прием заявок в археологические экокампусы

12.04.2019 17:52

Летом 2019 года на территории Ленинградской области будут работать два студенческих археологических городка. В Ломоносовском районе в селе Копорье волонтеры примут участие в увлекательных работах по раскопкам Копорской крепости. В Гатчинском районе студенты проведут волонтерские работы в усадьбе Демидовых в Тайцах.

В Копорье студенты будут работать в две смены, с июля по август. В каждой смене по 24 человека (12 парней и 12 девушек). Волонтерам предоставляется проживание в хостеле на берегу Финского залива, трехразовое питание, транспортное обслуживание, экскурсионная и культурная программа, обучение в полевой «Школе волонтера».

В археологическом кампусе в Копорье будут работать волонтеры из других стран, что даст студентам возможность попрактиковаться в английском языке.

Археологический кампус в Тайцах будет работать в одну смену, с 22 июля по 2 августа 2019 года, и примет 18 человек. Студентам предоставляется питание, транспортное обслуживание, экскурсионная и культурная программа с посещением Выборгского замка и рыцарского турнира, а также обучение в «Школе волонтера».

Оба кампуса – экологические. Волонтеры не используют пластиковую посуду и полиэтиленовые пакеты.

Подать заявку можно в свободной форме на адрес электронный почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Прием заявок осуществляется до начала работы кампусов, для иностранных граждан – до 1 июня 2019 года. Подробная информация на сайте ВООПИК.