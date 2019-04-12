Как провести выходные в Ленинградской области

12.04.2019 13:08

13 и 14 апреля в Ленинградской области состоится открытый областной хореографический фестиваль-конкурс «Весенний фейерверк»; Выборг принимает чемпионат области по тяжёлой атлетике; в Кириши приедут сильнейшие ватерполистки на турнир «Финал четырех» Кубка LEN TROPHY; областной конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» пройдет в Коммунаре.

13 апреля

10.00 – чемпионат Ленинградской области по тяжёлой атлетике.

Ленинградская область, Выборг, ул. Круговая, д. 1, универсальный спортивный зал «Фаворит».

11.00 – районный конкурс семей Тосненского района «Планета спорта».

Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, д. 45, спортивно-досуговый комплекс «Атлант».

11.00 – соревнования по баскетболу в зачет XVI сельской спартакиады Тихвинского района.

Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Бор, культурно-спортивный комплекс.

11.00 – фестиваль здоровья: бочче, флорбол, футбол, туртехника, пейнтбольный тир, настольные игры.

Ленинградская область, Киришский район, поселок Глажево, парковая зона Геронтологического центра Ленинградской области.

11.00 – IV районный музыкальный фестиваль-конкурс «Джазовая волна», посвященный Году театра в России.

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, д. 5/1, Дворец культуры «Горбунки».

11.00 – конкурс юных журналистов.

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. 1-я линия, д. 38, Дворец детского творчества.

12.00 – городской праздник, посвященный 89-й годовщине образования города Сланцы.

В программе концерт, поздравления руководителей города и района, награждение победителей соревнований и конкурсов, чествование сланцевчан, фоточеллендж #Сланцыэтомы, ярмарка, игровые площадки.

Ленинградская область, город Сланцы, ул. Ленина, д. 5, площадь у городского Дома культуры.

12.00 – областная олимпиада по истории изобразительного искусства для учащихся старших классов художественных отделений детских школ искусств по видам искусств Ленинградской области.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, пр. Героев, д. 5, Сосновоборская детская школа искусств имени Кипренского.

12.00 – познавательно-развлекательное занятие детского клуба «Библиотека радости».

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, д. 4, библиотека А. Аалто.

13.00 – игра за III место финала Международного турнира «Финал четырех» Кубка LEN TROPHY по водному поло среди женских команд.

Ленинградская область, город Кириши, улица Строителей, д. 5А, центр водного спорта «КИНЕФ».

13.00 – презентация книги кингисеппской поэтессы Веры Бурдиной «Мой Ямбург».

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 1, историко-краеведческий музей, мультимедийный зал.

13.00 – районный фестиваль вокальных и хоровых коллективов «Звучи, родное Полужье».

Ленинградская область, город Луга, пр. Кирова, д. 75, Дом культуры.

14.00 – Всероссийская акция «Тотальный диктант — 2019».

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39, библиотека-социокультурный центр «Тэффи».

14.00 – VIII открытый фестиваль детского творчества «Живи моя земля», посвященный 70-летию поселка Никольский.

Участники фестиваля представят жюри номера в номинациях: вокал, хореография, художественное слово, декоративно-прикладное творчество, драматическое искусство и оригинальный жанр.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, д. 18 А.

14.00 – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих «Тотальный диктант».

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, д. 4, библиотека А. Аалто, лекционный зал.

14.00 – видеопрезентация с рассказом о личности Николая Гоголя «Многоликий и загадочный».

Открытие книжной выставки из фонда Ленинградской областной универсальной научной библиотеки.

Ленинградская область, Выборг, ул. Пионерская, д. 4, межпоселенческая библиотека.

14.00 – концерт «По всей улице трезвон – гуляй, «Коляды» «Перезвон», посвященный 30-летию фольклорного ансамбля «Коляды» и ансамбля гусляров «Перезвон».

Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, д. 1, Дом культуры.

14.00 – открытие выставки Романа Захарова «Шёлковый ветер».

Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога, ул. Варяжская, д. 6А, выставочный зал музея-заповедника «Старая Ладога».

15.00 – концерт народного вокального ансамбля «Консона» «Найди свою звезду».

В программе концерта выступление коллективов и вокалистов художественной самодеятельности Подпорожского района.

Ленинградская область, город Подпорожье, ул. Ленина, д. 2, культурно-досуговый комплекс.

15.00 – турнир ветеранов – первенство города Гатчины по волейболу, посвященный памяти Героя СССР летчика А. И. Перегудова.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 9, лицей №3 имени А. И. Перегудова.

16.00 – «Сергей Есенин – поэт милостью Божьей» – творческий вечер исследователя литературы и поэта Льва Рысляева.

Ленинградская область, Выборг, ул. Рубежная, д. 18, межпоселенческая библиотека.

18.00 – чемпионат Выборгского района по волейболу.

Ленинградская область, Выборг, Ленинградское шоссе, 103, спортивный комплекс «Выборг».

18.00 – акция «Молодежь против наркотиков».

Ленинградская область, город Волхов, площадь им. Ленина, д. 1, Дворец культуры.

13 – 14 апреля

Открытый областной хореографический фестиваль-конкурс «Весенний фейерверк».

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 30, Дворец культуры имени Н. А. Римского-Корсакова.

14 апреля

11.00 – областной конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы».

В конкурсе примут участие победители муниципального этапа из районов Ленинградской области, учащихся, преподавателей, концертмейстеров детских школ искусств Северо-Западного округа.

Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 13, детская школа искусств.

12.00 – районный фестиваль народного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «От сердца к сердцу».

Ленинградская область, Выборг, ул. Советская, д. 16, Дворец культуры.

14.00 – первенство Ленинградской области по спортивной акробатике.

Ленинградская область, город Тихвин, 1-й микрорайон, д. 35, Дом физкультуры.

14.00 – отчетный концерт народного коллектива ансамбля русской песни «Гори ясно» – «Льются песни крылатые…», посвященный 10-летию коллектива.

Ленинградская область, город Волхов, площадь им. Ленина, д. 1, Дворец культуры.

15.00 – отчетный концерт детской хореографической студии «Улыбка» и народного самодеятельного коллектива ансамбля танца «Полюшко».

Ленинградская область, город Луга, пр. Кирова, д. 75, Дом культуры.

17.00 – рок-концерт «ROCK DAY».

Концерт с участием Сланцевских рок-групп состоится в рамках Дня города Сланцы и Международного дня рок-н-ролла.

Ленинградская область, город Сланцы, ул. Ленина, д. 5, Дом культуры.