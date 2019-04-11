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Оцени работу администрации своего района!

11.04.2019 17:06

Lenobl KartaОбъявлен конкурс «Петербургский чиновник». Уже восьмой год подряд он проводится среди государственных и муниципальных служащих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В этом году конкурс проходит в рамках интернет-проекта «Открытый Петербург», призванного вовлечь жителей в процесс принятия властями решений и содействовать улучшению качества жизни людей. На сайте открытыйпетербург.рф каждый сможет оценить условия жизни в своем муниципальном образовании по восьми критериям: экология, благоустройство, доступность образования, здравоохранение, ЖКХ, транспортная инфраструктура, безопасность, организация досуга.

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