Конкурс на лучший МФЦ объявлен в 47 регионе

08.04.2019 12:01

В Ленинградской области открылся прием заявок на участие в конкурсе, который выявит лучший многофункциональный центр «Мои Документы».

Выбирать победителя будут в пяти номинациях: «Лучший филиал МФЦ», «Самый профессиональный специалист», «Самый творческий коллектив», «Лучший работник удаленного рабочего места МФЦ»; также впервые за звание лучшего поборются офисы «МФЦ для бизнеса». Сотрудники посоревнуются в личном первенстве на звание лучшего универсального специалиста МФЦ.

Итоги областного соревнования будут подведены в августе. Победители регионального этапа примут участие во всероссийском конкурсе.