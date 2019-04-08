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Конкурс на лучший МФЦ объявлен в 47 регионе

08.04.2019 12:01

MFC MoiDokumentiВ Ленинградской области открылся прием заявок на участие в конкурсе, который выявит лучший многофункциональный центр «Мои Документы».
Выбирать победителя будут в пяти номинациях: «Лучший филиал МФЦ», «Самый профессиональный специалист», «Самый творческий коллектив», «Лучший работник удаленного рабочего места МФЦ»; также впервые за звание лучшего поборются офисы «МФЦ для бизнеса». Сотрудники посоревнуются в личном первенстве на звание лучшего универсального специалиста МФЦ. 

Итоги областного соревнования будут подведены в августе. Победители регионального этапа примут участие во всероссийском конкурсе.

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