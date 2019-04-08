Конкурс на лучший МФЦ объявлен в 47 регионе
В Ленинградской области открылся прием заявок на участие в конкурсе, который выявит лучший многофункциональный центр «Мои Документы».
Выбирать победителя будут в пяти номинациях: «Лучший филиал МФЦ», «Самый профессиональный специалист», «Самый творческий коллектив», «Лучший работник удаленного рабочего места МФЦ»; также впервые за звание лучшего поборются офисы «МФЦ для бизнеса». Сотрудники посоревнуются в личном первенстве на звание лучшего универсального специалиста МФЦ.
Итоги областного соревнования будут подведены в августе. Победители регионального этапа примут участие во всероссийском конкурсе.
Более старые статьи:
- Специалист МФЦ из Гатчины стала лучшей в России
- Губернатор Ленобласти представил в Страсбурге областной проект "Открытый бюджет"
- ► Ленинградская область готовится к весеннему половодью
- Госэконадзор изыскивает средства для борьбы с незаконными свалками
- Творчески подойти к бюджету предлагает областное правительство
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Ветеранам труда Выборга вручили почетные знаки
- 47 регион готовится к большому футболу
- В Выборге широко отметят Татьянин день
- На погранзаставе в Светогорске, носящей имя Андрея Коробицына, установлен новый бюст героя-пограничника
- Губернатор: земля для льготников должна быть своевременно обеспечена инфраструктурой