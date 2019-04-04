Госэконадзор изыскивает средства для борьбы с незаконными свалками

04.04.2019 11:09

С начала года в Ленинградской области ликвидировано 69 несанкционированных свалок общим объемом около 11 тысяч кубометров.

92% убранных свалок находилось в границах населенных пунктов, 2% – на землях лесного фонда. По словам председателя комитета государственного экологического надзора Михаила Козьминых, рост количества и объемов лесных свалок существенно снизился, в том числе благодаря использованию фотоловушек. Задача Госэконадзора на текущий год – контроль за образованием городских свалок и организация процесса очищения лесов от мусора. Для этого чиновники предложили использовать средства, поступившие от предприятий в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду.