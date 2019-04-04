Творчески подойти к бюджету предлагает областное правительство
Комитет финансов Ленинградской области предлагает жителям региона рассказать о формировании областного бюджета простым и понятным языком. Принять участие в конкурсе могут как физические, так и юридические лица.В каждой категории – по шесть номинаций.
Для физических лиц: «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?»; «Бюджет в вопросах и ответах»; «Бюджет в стихах»; «Бюджетный квест»; «Лучший видеоролик о бюджете»; «Бюджет в социальных сетях».
Для юридических лиц: «Лучший проект местного бюджета для граждан»; «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»; «Современные формы визуализации бюджета для граждан»; «Бюджет для предпринимателей»; «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»; «Лучший видеоролик о бюджете».
С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте комитета финансов.
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