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Областной закон о капремонте скорректировали

27.03.2019 18:12

Lenobl PravitelstvoПоправки в региональный закон о капремонте общего имущества в многоквартирных домах приняли сегодня парламентарии Ленобласти во втором и третьем чтении. Фактически действующий областной закон приведен в соответствие с федеральным законодательством.
В частности, за правительством региона закреплены полномочия по определению порядка и перечня случаев оказания помощи за счет областного бюджета - при возникновении неотложной необходимости в капремонте общего имущества в МКД. Причем помощь может быть как на возвратной, так и на безвозвратной основе.
Уточнены полномочия органов местного самоуправления в случае, если собственники не выбрали в установленный срок способ формирования фонда капремонта или выбранный способ не был реализован. Теперь местные власти обязаны информировать собственников помещений о том, какие последствия будет иметь непринятое решение о выборе способа формирования фонда, а также организовать общее собрание собственников для решения этого вопроса. А если способ так и не будет выбран, уведомить собственников о принятом относительно многоквартирного дома решении.
Внесены изменения и в перечень вопросов, которые должны быть утверждены решением общего собрания собственников о проведении капитального ремонта общего имущества в случае возникновения аварии и иных чрезвычайных ситуаций. А именно: составлен перечень услуг и работ по капремонту, а также их предельно допустимая стоимость. Вместе с тем, исключено лицо, уполномоченное участвовать в приемке услуг и выполненных работ по капремонту.
Еще одна поправка дает правительству Ленобласти право устанавливать порядок получения информации о наличии у граждан задолженности по оплате ежемесячных взносов на капремонт общего имущества в МКД у регионального оператора либо владельца спецсчета.

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