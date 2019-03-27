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Знакомьтесь - город Мурино

27.03.2019 16:50

MurinoПосёлок Мурино Всеволожского района Ленинградской области получил статус города. Такое решение сегодня сразу в трёх чтениях приняли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, сообщает Онлайн47

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, в соответствии с областным законом "Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области", город - это населенный пункт с численностью населения не менее 12 тысяч человек. Кроме того, оговаривается наличие многоквартирных домов и частного жилого сектора, высокий уровень благоустройства и многое другое. По состоянию на 1 января прошлого года, численность населения Мурино превысила отметку в 30 тысяч и продолжает расти. А площадь вводимого жилого фонда уже в прошлом году в 4 раза превысила объемы, которые планировалось ввести только к концу 2020 года. Таким образом, Мурино полностью соответствует требованиям к городу. Постановление вступает в силу сегодня.

Фото: Онлайн47

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