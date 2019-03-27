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Бездомным в Ленобласти разрешили бесплатно пользоваться стационаром

27.03.2019 12:03

Lenobl PravitelstvoРасширенные возможности обслуживания социально незащищённых категорий граждан закрепили сегодня депутаты регионального Заксобрания. Парламентарии приняли в третьем чтении поправки в закон «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области».
Бесплатное обслуживание на дому, стационар и полустационар теперь станут доступны участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, родителям или законным представителям несовершеннолетних, бывшим детям-узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также бездомным, последним местом регистрации которых была Ленобласть. Кроме того, в перечень обязательных социальных услуг включена так называемая «службы сиделок». Законопроект инициирован губернатором Ленобласти Александр Дрозденко. Он вступит в силу 1 января 2020 года.

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