Проект «Земский доктор» призван поддержать сельских медиков

21.03.2019 13:25

В Ленобласти активно реализуется проект «Земский доктор». Он предусматривает финансовую поддержку медиков, переехавших в сельскую местность и заключивших трудовые договоры на срок не менее пяти лет. Так, в 2018 году соцподдержку по программе получили 157 врачей и 63 фельдшера.

На выплаты могут рассчитывать те специалисты, чьи должности определены как приоритетные для областного здравоохранения.

С прошлого года единовременные компенсации положены сельским медработникам в возрасте до 50 лет: врачам – 1 млн рублей, фельдшерам — 500 тыс. рублей.