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► О мерах поддержки предпринимательства...

15.03.2019 10:19

CENTR INJINERINGA 14.03.19 Региональный центр инжиниринга 1 апреля начнет приём заявок на оказание услуг предприятиям малого и среднего бизнеса. В этом году появится новый вид поддержки - программа «Выращивание». В ее рамках предприниматели смогут пройти подготовку для дальнейшего участия в госзакупках.
В 2018 году более 300 представителей бизнеса, в том числе из Выборгского района, воспользовались услугами центра инжиниринга и получили консультации по вопросам технического управления производством, модернизации оборудования, обучения персонала, защиты прав интеллектуальной собственности.

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