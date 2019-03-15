► О мерах поддержки предпринимательства...
Региональный центр инжиниринга 1 апреля начнет приём заявок на оказание услуг предприятиям малого и среднего бизнеса. В этом году появится новый вид поддержки - программа «Выращивание». В ее рамках предприниматели смогут пройти подготовку для дальнейшего участия в госзакупках.
В 2018 году более 300 представителей бизнеса, в том числе из Выборгского района, воспользовались услугами центра инжиниринга и получили консультации по вопросам технического управления производством, модернизации оборудования, обучения персонала, защиты прав интеллектуальной собственности.