47 регион: культурная программа выходного дня

15.03.2019 10:05

16 и 17 марта в Ленинградской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные 175-й годовщине со дня рождения композитора Н. А. Римского-Корсакова, состоятся концерты и акция, посвященные 5-летию воссоединения Крыма с Россией.

16 марта

10:00 — открытое первенство Подпорожского района по мини-футболу среди мужских команд.

В соревнованиях примут участие команды, сформированные по свободному принципу и имеющие соответствующую подготовку, в возрасте от 16 лет и старше.

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями и дипломами, награждаются также и участники в номинациях: «Лучший игрок турнира», «Лучший нападающий», «Лучший бомбардир», «Лучший защитник», «Лучший вратарь» и «Открытие турнира».

Дополнительная информация по телефону 8 (81365) 41-205 —Тамара Саватьева (руководитель физкультурного комплекса «Важины»).

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Важины, ул. Школьная, 13А, физкультурный комплекс «Важины», спортивный зал.

11:00 — праздничная программа, посвященная 5-летию воссоединению Крыма с Россией.

В программе: выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества сланцевских мастеров, праздничный концерт, встреча с мастерами объединения «ЛиКо».

Ленинградская область, город Сланцы, ул. Ленина, 5, Дом культуры.

11:00 — областной конкурс имени Н. А. Римского-Корсакова для учащихся детских школ искусств Ленинградской области по специальности «Духовые и ударные инструменты», в рамках мероприятий, посвященных 175-й годовщине со дня рождения композитора.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, 30, Дворец культуры имени Н. А. Римского-Корсакова.

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, 43, Детская школа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

11:00 — лыжные гонки в рамках 9-й спартакиады старшего поколения. Спортивно-развлекательная программа «Снежный Бум».

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, 2, биатлонно-лыжный комплекс.

11:30 — Игровая программа для детей и взрослых «Выходи гулять».

Ленинградская область, город Волхов, парк 40-летия ВЛКСМ.

13:00 — семейная интеллектуально-развлекательная программа «Жили-были былинные богатыри».

В рамках семейной конкурсной программы участникам предстоит пройти эстафеты и викторины, спортивные соревнования и интеллектуальные поединки.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, 18А, Никольский центр культуры и досуга.

14:00 — спартакиада среди молодежи Сланцевского района, посвященная Году здорового образа жизни в Ленинградской области, этап «Волейбол».

Ленинградская область, город Сланцы, ул. Грибоедова, 19Б, школа № 3.

16 – 17 марта

10:00 — первенство Ленинградской области по баскетболу среди команд юношей в возрасте до 16 лет.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок им. Морозова, ул. Чекалова, 3, физкультурный комплекс.

16 – 17 марта

11:00 — первенство Ленинградской области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Советская, 45, спортивный клуб «Спарта».

17 марта

12:00 — открытое соревнование Волосовского района по лыжным гонкам.

Ленинградская область, Волосовский район, поселок Бегуницкое, деревня Ивановское, Лыжная трасса «Ивановские горы».

13:00 — XVIII открытый фестиваль детского музыкального творчества «Веселые нотки».

В мероприятии принимают участие юные музыканты из Соснового Бора и Ленинградской области. В рамках фестиваля прозвучит органная музыка.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, 19, дом культуры «Строитель».

14:00 — праздничный концерт, посвященный 5-летию воссоединению Крыма с Россией.

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Лопухинка, дом культуры «Строитель».

15:00 — большой юбилейный концерт с участием оркестра, преподавателей и студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, дирижер – заслуженный артист России Алексей Васильев.

Мероприятие посвящено 175-й годовщине со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова. Участникам мероприятия также будет представлена выставка «Занавес поднят» из фондов Государственного Дома-музея Римского-Корсакова.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, 30, Дворец культуры имени Н. А. Римского-Корсакова.