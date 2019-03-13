Стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
13.03.2019 15:44
В Ленинградской области стартовал первый этап общероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
До 22 марта жители региона могут рассказать о случаях распространения, хранения и употребления наркотиков по специально выделенному на период проведения акции телефону горячей линии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 8 (812) 573-79-96.
Цель акции — привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, сбор и проверка оперативно-розыскной информации.