Стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»

13.03.2019 15:44

В Ленинградской области стартовал первый этап общероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

До 22 марта жители региона могут рассказать о случаях распространения, хранения и употребления наркотиков по специально выделенному на период проведения акции телефону горячей линии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 8 (812) 573-79-96.

Цель акции — привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, сбор и проверка оперативно-розыскной информации.