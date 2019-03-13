8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

В Коммунаре построят областной центр медицинской реабилитации

13.03.2019 12:36

CrossFirstAidВ Коммунаре начинается строительство Ленинградского областного центра медицинской реабилитации.
Инвестор уже приступил к подготовке площадки. Пятиэтажное здание медицинского центра будет возведено на улице Строителей, 3 – сейчас здесь находится аварийный дом. Работы по его сносу начнутся 19 марта. Основной этап строительства – возведение корпусов реабилитационного центра – планируется начать в III квартале 2019 года.

Областной центр медицинской реабилитации начнет работу в 2021 году. Он будет включать в себя стационар на 300 коек и амбулаторно-поликлиническое отделение, рассчитанное на прием 250 пациентов в смену. Ежегодно центр сможет принимать порядка двух тысяч человек со всего региона. Кроме того, местные жители смогут получить здесь амбулаторно-поликлиническую и неотложную помощь.

Помимо стационара в центре будет работать травматологический пункт и лечебно-диагностические кабинеты, отделения лечебно-консультативного приема, лучевой диагностики, гипербарической оксигенации, гидротерапии с бассейном, а также отделение лечебной физкультуры, массажа и механотерапии, рефлексотерапии, нетрадиционных методов реабилитации. Центр и травмпункт будут работать круглосуточно.

В составе отделения лечебно-консультативного приема предусмотрен прием терапевтов и "узких" специалистов. Выделен блок амбулаторной хирургии с малой операционной, перевязочной и палатой наблюдения.
В штат медицинского центра войдут 184 врача; общее количество сотрудников составит 610 человек.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Марта 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Advertising

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2019
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»