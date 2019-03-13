В Коммунаре построят областной центр медицинской реабилитации

13.03.2019 12:36

В Коммунаре начинается строительство Ленинградского областного центра медицинской реабилитации.

Инвестор уже приступил к подготовке площадки. Пятиэтажное здание медицинского центра будет возведено на улице Строителей, 3 – сейчас здесь находится аварийный дом. Работы по его сносу начнутся 19 марта. Основной этап строительства – возведение корпусов реабилитационного центра – планируется начать в III квартале 2019 года.

Областной центр медицинской реабилитации начнет работу в 2021 году. Он будет включать в себя стационар на 300 коек и амбулаторно-поликлиническое отделение, рассчитанное на прием 250 пациентов в смену. Ежегодно центр сможет принимать порядка двух тысяч человек со всего региона. Кроме того, местные жители смогут получить здесь амбулаторно-поликлиническую и неотложную помощь.

Помимо стационара в центре будет работать травматологический пункт и лечебно-диагностические кабинеты, отделения лечебно-консультативного приема, лучевой диагностики, гипербарической оксигенации, гидротерапии с бассейном, а также отделение лечебной физкультуры, массажа и механотерапии, рефлексотерапии, нетрадиционных методов реабилитации. Центр и травмпункт будут работать круглосуточно.

В составе отделения лечебно-консультативного приема предусмотрен прием терапевтов и "узких" специалистов. Выделен блок амбулаторной хирургии с малой операционной, перевязочной и палатой наблюдения.

В штат медицинского центра войдут 184 врача; общее количество сотрудников составит 610 человек.