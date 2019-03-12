В 47 регионе реформируют систему дополнительного образования детей

12.03.2019 16:13

В Ленинградской области разрабатывают сертификаты на оплату детского дополнительного образования. Об этом губернатор Александр Дрозденко рассказал на встрече с предпринимателями региона во время рабочей поездки в Выборг.

«Дополнительное образование для детей должно быть абсолютно доступно каждой семье, вне зависимости от ее дохода. Поэтому в области появятся специальные сертификаты, которые можно будет использовать как в государственных, так и в частных кружках. Мы создадим реестр учреждений, готовых оказывать услуги в таком формате, чтобы родители могли выбирать, куда обратиться. Сертификат будет выдаваться на определенную сумму, остальную можно будет доплатить», — пояснил Александр Дрозденко.

Во всех районах Ленинградской области появятся муниципальные опорные центры дополнительного образования. Работать они будут на основе сертификата – именного документа, который дается каждому ребенку и подтверждает право родителей на оплату услуг дополнительного образования.

В этом году система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей появится не менее чем в 50% муниципальных образований, а полностью будет запущена к 2021 году.

Фото: fablabvbg.ru