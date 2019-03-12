19 марта в областном управлении Росреестра пройдет День консультаций
Управление Росреестра по Ленинградской области сообщает, что 19 марта 2019 года с 12:00 до 18:00 в Управлении пройдет Единый День консультаций.
Прием будет проводиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, 8а, а также в территориальных отделах Управления.
Предварительная запись на прием в аппарат Управления осуществляется по будням до 18 марта по телефону 8 (812) 499-00-34.
Напомним, в компетенцию Управления входят вопросы государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, земельного надзора, землеустройства, геодезии и картографии, надзора в сфере саморегулируемых организаций, рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости.
В Выборге отдел Росрестра находится на улице Мира, 6.
Более старые статьи:
- 50 миллионов рублей заплатят учителям в Ленобласти за подготовку и проведение ГИА и ЕГЭ
- Поздравление губернатора Ленинградской области с Международным женским днем 8 Марта
- В Ленобласти началась подготовка к Всероссийской переписи населения
- Выходные в Ленинградской области — 8, 9 и 10 марта
- Александр Дрозденко приедет в Выборг с рабочим визитом