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19 марта в областном управлении Росреестра пройдет День консультаций

12.03.2019 12:28

Rosreestr largeУправление Росреестра по Ленинградской области сообщает, что 19 марта 2019 года с 12:00 до 18:00 в Управлении пройдет Единый День консультаций.
Прием будет проводиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, 8а, а также в территориальных отделах Управления.
Предварительная запись на прием в аппарат Управления осуществляется по будням до 18 марта по телефону 8 (812) 499-00-34.
Напомним, в компетенцию Управления входят вопросы государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, земельного надзора, землеустройства, геодезии и картографии, надзора в сфере саморегулируемых организаций, рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости.
В Выборге отдел Росрестра находится на улице Мира, 6.

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