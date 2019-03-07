В Ленобласти началась подготовка к Всероссийской переписи населения

07.03.2019 15:15

В 47 регионе началась работа по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году. Соответствующее постановление издано правительством Ленинградской области. Создана областная комиссия по подготовке к переписи, аналогичные комиссии будут сформированы в течение марта и в районах.

В подготовке и проведении Всероссийской переписи населения смогут поучаствовать жители региона, состоящие на учете в службе занятости, и молодежь старше 18 лет.

Комитет по архитектуре и градостроительству до 1 июля 2019 года уточнит для Службы статистики границы муниципальных образований и поселений Ленинградской области.

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года.

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