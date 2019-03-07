Выходные в Ленинградской области — 8, 9 и 10 марта
8 марта в городах и поселках Ленинградской области пройдут праздничные акции и флешмобы, концерты и спортивные соревнования, посвященные Международному женскому дню, 9 и 10 марта состоятся народные масленичные гулянья — развлекательные программы для всей семьи, выступления самодеятельных коллективов, традиционное сжигание чучела Масленицы.
8 марта
10:00 — традиционный районный турнир по баскетболу среди женских команд, посвященный Международному женскому дню.
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок имени Морозова, ул. Чекалова, 3А, физкультурно-оздоровительный комплекс.
10:30 — «Гатчинский лыжный марафон».
Марафон соберет сильнейших спортсменов-лыжников Северо- Западного федерального округа – победителей международных соревнований, призёров чемпионатов и первенств России, Ленинградской области, города Гатчины. Основная дистанция — 50 км, дистанции-спутники (10 и 20 км) предназначены для юных спортсменов, любителей и ветеранов спорта.
Ленинградская область, город Гатчина, лесопарковая зона «Орлова роща».
12:00 — Молодежная акция #подарицветылюбимой.
Ленинградская область, город Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 5А, площадь Дворца культуры.
12:00 — концерт «#весна_любви».
Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, 1, Дом культуры.
12:00 — акция #Цветыдлялюбимой.
Ленинградская область, город Тихвин, пл. Мерецкова.
12:00 — флешмоб #подарицветылюбимой.
Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Октябрьская, пешеходная зона.
13:00 — праздничный концерт «И в шутку, и всерьез».
Бокситогорский культурно-досуговый центр приглашает прекрасных дам на праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.
Ленинградская область, город Бокситогорск, ул. Комсомольская, 5А, Дворец культуры.
13:00 — праздничный концерт «О любимых женщинах поем».
В рамках мероприятия пройдет конкурсно-игровая программа с участием коллективов художественной самодеятельности.
Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Вознесенье, ул. Труда, 21, культурно-спортивный комплекс.
14:00 — IV открытый конкурс красоты и грации «Миссис Волхов», посвящённый Международному женскому дню.
Ленинградская область, город Волхов, пр. Державина, 28, Дом культуры «Железнодорожник».
14:00 — концерт, посвящённый Международному женскому дню, «С любовью к женщине» с участием солиста народного коллектива студии сольного пения «Бельканто».
Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 40, культурно-досуговый комплекс.
14:00 — праздничный концерт «Музыка весны», посвященный Международному женскому дню.
Ленинградская область, город Луга, пр. Кирова, 75, Дом культуры.
14:00 — городской конкурс «Весенняя царевна — 2019».
Ленинградская область, город Всеволожск, Колтушское шоссе, 110, Дом культуры.
15:00 — концертная программа «Будем знакомы!» народного ансамбля «Митрофановна» и продюсерского центра «Русская гармонь».
Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы, 1, районный Дом культуры.
15:00 — концерт, посвящённый Международному женскому дню, «Носите женщин на руках».
Ленинградская область, Ивангород, ул. Гагарина, д. 6, Дом культуры.
15:00 — праздничный концерт «Любимым, милым и родным», посвященный Международному женскому дню.
Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Ленина, 2, культурно-досуговый комплекс.
16:00 — концерт, посвященный Международному женскому дню, «Твоя любовь…Это так красиво».
Ленинградская область, город Волхов, площадь им. В.И. Ленина, 1, Дворец культуры.
8 — 10 марта
IV Открытый турнир по фигурному катанию на коньках, посвященный памяти тренера катка «Зеркальный» Светланы Дербиной.
В соревнованиях принимают участие команды из Санкт-Петербурга, Вологды, Тихвина и Бокситогорска.
Ленинградская область, город Бокситогорск, ул. Спортивная, 1, каток «Зеркальный».
9 марта
11:00 — IV сельские спортивные игры Ленинградской области по волейболу.
Ленинградская область, Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103, спортивный комплекс «Выборг».
11:30 — игровая программа для детей и взрослых «Выходи гулять».
Ленинградская область, город Волхов, парк 40-летия ВЛКСМ.
12:00 — народный праздник «Масленица».
Праздничное гулянье с веселыми конкурсами, шутками и прибаутками, песнями, играми, хороводами. Традиционно состоится сжигание чучела, проводы зимы и встреча весны.
Ленинградская область, город Приозерск, площадь имени Ленина.
12:00 — масленичные гулянья.
Праздничная развлекательная программа с участием самодеятельных коллективов Тосненского района, театрализованное представление, игры, конкурсы, традиционное сжигание Масленицы, торговые и ремесленные ряды.
Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, д. 45, площадь перед культурно-спортивный центром.
12:00 — игровая программа «Масленица пришла – веселье принесла!».
Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39, библиотека-социокультурный центр «Тэффи».
13:00 — массовое гуляние «Масленица широкая».
Масленичные забавы: перетягивание каната, песни, танцы, весёлые игры и конкурсы.
Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, д. 18, центр культуры и досуга.
13:00 — народное гулянье «Широкая масленица».
Театрализованное представление. Развлекательная, конкурсная и концертная программа.
Ленинградская область, Ивангород, ул. Матросова, городская площадь.
13:00 — уличное массовое гулянье «Масленица идет, блин да мед несет».
Праздничная программа, интерактивные конкурсы и аттракционы, традиционные праздничные угощения: блины и чай.
Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Ленина, д. 2, культурно-досуговый комплекс.
13:00 — народное гулянье «Широкая Масленица».
Ленинградская область, город Луга, ул. 9-я Заречная, Заречный парк.
13:00 — праздник «Проводы зимы».
В программе: конкурс кукол-чучел «Краса Масленица» и конкурс фигур из сена и соломы «Мастерская солнца».
Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, Ленинградское шоссе, 3, стадион.
14:00 — массовое гулянье «Прощай, Масленица!».
Традиционные масленичные игры, перетягивание каната, песни, танцы, весёлые игры и конкурсы.
Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Важины, ул. Школьная, д. 6, физкультурно-оздоровительный комплекс «Важины».
15:00 — отчетный концерт женского вокального ансамбля «Гармония».
Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы, д. 1, Дом культуры.
18:30 — «Зимний рыцарский турнир».
Ленинградская область, Выборг, Замковый остров, д. 1, Выборгский замок.
10 марта
12:00 — разгульный праздник «Масленица».
Театрализованное представление с участием фольклорных персонажей, атмосфера народных традиций, разнообразные угощения, веселые игры и праздничная ярмарка. Развлекательная программа для детей «Масленичная карусель».
Ленинградская область, Выборг, Рыночная площадь, Южный рынок.
12:00 — праздник «Гуляй, Масленица!».
Катания с горок, традиционные игры и забавы, выступления творческих коллективов города. Блины с вкусными начинками, торговые ряды.
Ленинградская область, город Гатчина, Приоратский парк.
12:00 — народный праздник «Масленица».
Народные гулянья, игры, ярмарки, обряд сжигания самодельного чучела зимы, выступления творческих коллективов, дегустация блинов, выпечка, горячий чай.
Ленинградская область, город Луга, ул. 9-я Заречная, Заречный парк.
12:00 — городской праздник «Широкая масленица».
Концертная программа для взрослых и детей с участием творческих коллективов Кингисеппского района и гостей праздника, конкурсы, танцевальный флешмоб. Традиционное сжигание чучела. Работа ярмарочных, торговых и сытных рядов.
Ленинградская область, город Кингисепп, парк культуры и отдыха «Романовка».
12:00 — народное гулянье «Гуляй, народ, масленица у ворот!».
Масленичное гулянье, шествие по проспекту Ленина. Конкурс на лучший символ Масленицы «Сударыня Масленица».
Ленинградская область, город Лодейное Поле, пр. Ленина, городская площадь.
12:00 — праздник «Масленица».
Развлекательная программа с участием творческих коллективов, конкурсная и интерактивная программы, торговые ряды и катание на лошадях.
Ленинградская область, город Кириши, ул. Советская, д. 20, площадь Праздничная.
12:00 — уличное гулянье «Широкая Масленица».
Весёлые конкурсы и аттракционы, торговые ряды. На сцене пройдет яркое театрализованное представление с песнями и танцами.
Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Ленина, д. 2, центральная площадь.
12:00 — народное гулянье «Широкая Масленица».
На территории парка гости праздника поучаствуют в народных забавах на различных игровых площадках. Желающие смогут испытать себя на масленичном столбе с подарками.
Ленинградская область, город Сланцы, ул. Партизанская, д. 8, парк культуры и отдыха.
12:00 – народное гулянье «Душа моя, Масленица!».
Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, фестивальная площадка парка «Эрувиль Сен-Клер».
12:00 — открытый районный турнир по волейболу среди женских команд, посвященный Международному женскому дню.
Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Ленина, д. 32А, физкультурно-оздоровительный комплекс «Свирь».
12:00 — «Широкая Масленица».
Выступление вокально-хореографического ансамбля «Русская душа», лауреата международного конкурса хореографического мастерства «Вдохновение», солиста-лауреата международного конкурса им. Марио Ланса, артистов оригинального жанра «Джамперы», дуэта народной песни «Бабье лето». Традиционные обрядовые и народные игры. Блины, горячий чай и сувениры всем участникам.
Ленинградская область, Волосовский район, поселок Калитино, д. 26, Дом культуры.
12:00 — народное гулянье «Масленичный разгуляй».
Ленинградская область, город Всеволожск, Юбилейная площадь.
13:00 — народное гулянье «Разудалая Масленица».
Ярмарка «Волховский Розан», конкурс «масленичных чучел» «Небылица в лицах».
Ленинградская область, город Волхов, пр. Державина, д. 28, Дом культуры «Железнодорожник».
14:00 — народное гулянье «Душа моя – Масленица!».
Ленинградская область, город Волхов, парк 40-летия ВЛКСМ.
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