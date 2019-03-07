Александр Дрозденко приедет в Выборг с рабочим визитом

07.03.2019 11:32

12 марта состоится рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Выборгский район. В программе визита - осмотр предприятия ООО «Порт Логистик» и встреча главы региона с женщинами-предпринимателями, заседание Общественного совета по сохранению культурного наследия. Кроме того, планируется уцчастие главы региона в расширенном собрании, посвященном итогам социально-экономического развития Выборгского района в 2018 году и задачам на 2019 год.