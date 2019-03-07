В 47 регионе поддерживают трудовую занятость людей старшего поколения
Новые проекты областной Биржи труда по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию граждан предпенсионного возраста были представлены на заседании Координационного комитета содействия занятости населения Ленобласти. В этом году планируется переобучить около 600 человек. В период обучения нетрудоустроенные на данный момент граждане смогут получать стипендию.
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