Дом на пр. Ленина, 12/10 будет подвергнут капитальному ремонту
В этом году в Леобласти продолжится капитальный ремонт жилых домов, являющихся объектами культурного наследия. Дома-памятники будут ремонтировать в Выборге и Новой Ладоге. Аукционы объявлены по четырем объектам; общая начальная цена составляет около 138 млн рублей. В Выборге работы начнутся в жилом и торговом доме бывшего акционерного общества «Карьяла» по адресу пр. Ленина, 12/10, в жилом доме Б. К. Клоуберга со службами на ул. Сторожевой Башни, 18 и в жилом доме Е. Вольфа на ул. Крепостной, 1. Подрядчики должны будут отреставрировать крыши и фасады зданий, отремонтировать фундаменты. В Новой Ладоге в доме № 22 на набережной Ладожской флотилии будут восстановлены фасады. На все виды работ подрядчики предоставляют пятилетнюю гарантию.
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