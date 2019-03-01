Сельских пенсионеров "подвезут" в поликлинику для диспансеризации

01.03.2019 17:38

Пожилым людям облегчат возможность посетить поликлинику для плановой диспансеризации. Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому будут приобретены специальные автомобили для доставки людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения. Всего планируется купить 18 специально оборудованных автомобилей, для чего понадобится федеральное финансирование в размере 41,8 млн рублей.

Покупка машин – часть регионального проекта «Старшее поколение», предусматривающего открытие двух гериатрических отделений при Лужской и Гатчинской больницах и гериатрических кабинетов в других больницах. Сейчас такие кабинеты работают во Всеволожском, Киришском, Лужском, Приозерском, Волховском, Выборгском и Тихвинском районах.