47 регион: чем заняться в выходные

01.03.2019 10:28

В выходные в Тихвине состоится открытие выставки, посвященной 175-летию Н. А. Римского-Корсакова, в Выборге и в Сосновом Бору пройдут лыжные гонки, в Гатчине - чемпионат и первенство Ленинградской области по тайскому боксу.

2 марта

10:00 – соревнования по подледному лову на мормышку «Золотая рыбка».

Ленинградская область, город Лодейное Поле, акватория озеро «Озерко».

10:00 – открытое первенство Подпорожского района по мини-футболу среди мужских команд.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Важины, ул. Школьная, 13А, физкультурно-оздоровительный комплекс «Важины».

10:00 – открытые лыжные гонки VyborgSki.

Программа соревнований:

10:00 – старт для участников детских групп (до 18 лет) на дистанции 10 км свободным стилем;

10:10 – старт для участников детских групп на дистанции 5 км свободным стилем;

11:00 – старт для участников от 18 лет на дистанции 30 км свободным стилем;

11:10 – старт на дистанции 20 км свободным стилем;

11:20 – старт на дистанции 10 км свободным стилем;

13:45 – награждение победителей и призеров.

На дистанции 10 км, 20 км, 30 км допускаются только спортсмены, имеющие специальную подготовку, при наличии медицинской справки о допуске к соревнованиям.

Ленинградская область, Выборг, поселок Кировские дачи, ул. Лесхозная, 12, лыжная база «Фаворит».

10:00 – областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся образовательных организаций Ленинградской области.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, учебно-тренировочный центр «Кавголово».

11:00 – спортивный праздник «Атомная лыжня».

В программе праздника: детские и взрослые гонки; эстафета среди предприятий. Работает бесплатный прокат лыж.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, поселок Липово, биатлонный комплекс «Малахит».

11:00 – турнир по волейболу среди женских команд, посвященный Международному женскому дню.

В турнире участвуют команды из Бокситогорска и Пикалево.

Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Павлова, 20, спортивный зал средней школы № 2.

12:00 – соревнование по боксу среди учащихся детско-юношеской спортивной школы «Богатырь».

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Советская, 45, спортивный клуб «Спарта».

12:00 – областные соревнования по шахматам «Мемориал В. П. Антонова».

Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Театральная, д. 12, шахматный клуб «Вертикаль».

12:00 – выставка «Деревня мастеров – Подарок маме!».

Ленинградская область, город Волхов, площадь имени В. И. Ленина, 1, Дворец культуры.

14:00 – открытие выставки «Весеннее настроение» Марты Демитровой.

Ленинградская область, Выборг, ул. Пионерская, д. 4, библиотека.

15:00 – открытие выставки, посвященной 175-летию Н. А. Римского-Корсакова (на материалах Дома-музея Н.А. Римского-Корсакова).

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, 39, библиотека-социокультурный центр «Тэффи».

15:00 – отчетный концерт «О любви…» ансамбля народной песни «Марья».

Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы, 1, Дом культуры.

15:00 – вечер отдыха для ветеранов, посвященный Международному женскому дню.

Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Свирьстрой, ул. Кирова, 2, центр культуры и досуга.

15:30 – просмотр документального фильма «Анна Зеленова. Судьба музейщика». Встреча с режиссерами фильма.

Фильм создан к 100-летию Анны Зеленовой, которая была первым послевоенным директором Павловского дворца, положившим свою жизнь на его восстановление.

Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября,16, музей города Гатчины.

16:00 – чемпионат и первенство Ленинградской области по тайскому боксу.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Генерала Кныша, 14, физкультурно-оздоровительный комплекс «Арена».

2 – 3 марта

Финал первенства Подпорожского района по классическим шахматам среди обучающихся образовательных учреждений и взрослого населения. Состязание пройдет по круговой системе по правилам ФИДЕ для «классики». В соревнованиях между школьниками поединки пройдут в двух возрастных категориях: до 11 лет и от 12 и старше.

Ленинградская область, город Подпорожье, ул. Ленина, 2, культурно-досуговый комплекс.

3 марта

9:00 – 2-й этап кубка Ленинградской области по спортивному туризму и 2-й этап областных многоэтапных соревнований по спортивному туризму.

Ленинградская область, город Тихвин, 3-й микрорайон, 43, лицей № 8.

11:00 – кубок главы администрации Всеволожского района по тхэквондо.

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Приютинская, 13, спортивный комплекс высшей спортивной школы олимпийского резерва.

11:30 – кукольный спектакль «Солнышко и снежные человечки».

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, 40, Кингисеппский культурно-досуговый комплекс.

12:00 – турнир по боевому самбо, посвященный памяти Героев 6-й роты 104 полка 76-й гвардейской Черниговской воздушно-десантной дивизии.

Ленинградская область, город Луга, пр. Кирова, 73, спортивно-молодежный центр.

13:00 – конкурс-фестиваль «Хоровые ассамблеи», посвященный Году театра в России.

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, 5/1, Дворец культуры «Горбунки».

13:00 – спектакль «Красная шапочка». Театр кукол «Фантазеры».

Ленинградская область, город Волосово, пр. Вингиссара, 57, досуговый центр «Родник».

14:00 – концерт детских творческих коллективов, посвященный международному женскому дню «Весеннее настроение».

Ленинградская область, город Лодейное Поле, ул. Урицкого, 1, Дом народного творчества им. Ю.П. Захарова.

15:00 – концерт «Весенняя акварель» солистов народного самодеятельного коллектива академического хора «Созвучие».

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, 30, Дворец культуры имени Н. А. Римского-Корсакова.

18:00 – музыкальная программа «Сретенский Бал».

В программе: танцы, художественные номера и конкурсы.

Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, 45, Дворец культуры.