В Ленобласти разрабатывают символ мусорной реформы

25.02.2019 16:32

Единый региональный оператор по обращению с отходами Ленинградской области предлагает жителям региона поучаствовать в творческом конкурсе.

Задача - изобразить символ предстоящей мусорной реформы.

Поскольку реформа предполагает целый комплекс преобразований, ее символ должен отражать основные моменты: прозрачность в сфере обращения с отходами; контроль всех этапов обращения с мусором, начиная со сбора, транспортировки и заканчивая экологически безопасной обработкой и размещением на полигонах; сохранение природных ресурсов путем перехода от захоронения отходов к их переработке.

Символ должен быть изображен и описан в файле формата PDF, который нужно отправить на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Работы принимаются до 14 марта.

До 20 марта на официальном сайте регионального оператора будут опубликованы результаты. Главный приз - 15 тысяч рублей.

Источник: онлайн.47