Областным бизнесменам предложили вкладывать деньги в массовый спорт
25.02.2019 15:45
В Год ЗОЖ в Ленобласти бизнесменам предлагают финансировать развитие уличного спорта - строить беговые дорожки, площадки для воркаута и создавать пункты проката инвентаря. По словам председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрия Ялова, "Наша задача - сделать так, чтобы каждый второй мог заниматься спортом".
Область поддержит бизнесменов стартовыми субсидиями и денежными грантами; будет проведен конкурс идей, победитель которого получит приз.
Источник: Ленинградская областная телекомпания
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