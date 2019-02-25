Областным бизнесменам предложили вкладывать деньги в массовый спорт

25.02.2019 15:45

В Год ЗОЖ в Ленобласти бизнесменам предлагают финансировать развитие уличного спорта - строить беговые дорожки, площадки для воркаута и создавать пункты проката инвентаря. По словам председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрия Ялова, "Наша задача - сделать так, чтобы каждый второй мог заниматься спортом".

Область поддержит бизнесменов стартовыми субсидиями и денежными грантами; будет проведен конкурс идей, победитель которого получит приз.



Источник: Ленинградская областная телекомпания