Как провести выходные в Ленинградской области

22.02.2019 14:42

23 и 24 февраля в Ленинградской области во всех муниципальных образованиях пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, в Киришах сыграют первый матч четвертьфинала Евролиги, в Волосово состоится XII областной фестиваль-конкурс вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп «Пой, гитарная струна», в театре «На Литейном» – премьера спектакля «(Не)принятый вызов», в Выборге – чемпионат Северо-Западного федерального округа по грэпплингу.

23 февраля

10.00 – районный спортивный праздник «День здоровья».



На лыжной трассе все желающие, имеющие соответствующую подготовку и лыжный инвентарь, в зависимости от возрастной категории пройдут дистанции 500 метров, 1, 3 и 5 километров. Все спортсмены смогут сдать нормативы ГТО.

Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Ленина, 32А, физкультурно-оздоровительный комплекс «Свирь».

10.00 – спортивная подледная рыбалка.

Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Свирьстрой, территория зеленого пляжа «Озерко».

10.00 – турнир по кудо, посвященный Дню защитника Отечества.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Советская, д. 45, спортивный клуб «Ратибор».

10.50 – открытые соревнования по лыжным гонкам «Киришский марафон».

Ленинградская область, город Кириши, Волховская набережная, д. 9, городская лыжная трасса у Дворца творчества имени Л. Н. Маклаковой.

11.00 – чемпионат Волховского района по мини-футболу среди мужских команд.

Ленинградская область, город Волхов, ул. Борисогорское Поле, д. 4, физкультурно-оздоровительный комплекс «Левобережный».

11.00 – турнир по футболу, посвященный Дню защитника Отечества, «Гатчина – за здоровое будущее!».

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Чехова, д. 9А, универсальный спортивный зал «Маяк».

11.00 – «Гатчинские лыжные игры – 2019».

Ленинградская область, город Гатчина, территория лесопарковой зоны «Орлова Роща».

11.00 – турнир по настольному теннису, посвященный Дню Защитника Отечества.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Соколова, д. 4, зал настольного тенниса.

11.30 – кукольный спектакль «Сказка, про храбрость».

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 40, Кингисеппский культурно-досуговый комплекс.

12.00 – митинг, посвященный Дню защитника Отечества.

Ленинградская область, Ивангород, Братское захоронение.

12.00 – первенство Ленинградской области по хоккею среди детей 2007-2008 года рождения. Матч между командами «Ямбург» (Кингисепп) и «Ладога» (Колтуши).

Ленинградская область, город Кингисепп, 7-й микрорайон, ул. Шадрина, д. 16, ледовая арена «Олимп».

12.00 – соревнования по лыжным гонкам на «Приз защитника Отечества».

Ленинградская область, город Сосновый Бор, Приморский парк, лыжная трасса.

12.00 – турнир по боксу, посвященный Дню защитника Отечества.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 24, зал бокса.

12.00 – турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника Отечества.

Ленинградская область, город Кириши, ул. Энергетиков, д. 29, Киришский лицей.

12.00 – районный конкурс солдатской песни «Судьба и Родина едины».

Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 5А, Дворец культуры.

12.00 – 51-й традиционный мотокросс, посвященный Дню защитника Отечества.

Ленинградская область, Выборг, Интендантская гора.

13.00 – митинг, посвященный Дню защитника Отечества.

Ленинградская область, Выборг, площадь Выборгских полков.

13.00 – первый матч четвертьфинала Евролиги по водному поло среди женских команд. «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Россия) – «Вулиагмени» (Греция).

Ленинградская область, город Кириши, ул. Строителей, д. 5А, центр водного спорта «КИНЕФ».

13.00 – праздник, посвященный Дню защитника Отечества, «Пусть примером служит подвиг земляков!».

В программе праздника: выставка «Подвиг моего земляка», праздничный концерт, выступление ансамбля песни и танца «Родные просторы».

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, д. 5/1, Дворец культуры «Горбунки».

13.00 – XII областной фестиваль-конкурс вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп «Пой, гитарная струна».

Участники представляют программу из трех произведений. В программе должны быть представлены:

- произведение, посвященное Дню защитника Отечества, или произведение гражданско-патриотической тематики;

- авторская песня или произведение советской эстрады;

- инструментальное произведение или произведение зарубежной эстрады.

Номинации: лучший вокалист, лучший клавишник, лучший бас-гитарист, лучший ударник, лучший соло-гитарист.

Ленинградская область, город Волосово, пр. Вингиссара, д. 57, досуговый центр «Родник».

13.00 – чемпионат Ленинградской области по хоккею среди мужских команд. Матч между командами «Фаворит» (Выборг) и «Ямбург» (Кингисепп).

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион «Авангард».

13.00 – историческая реконструкция боя разведывательного подразделения Красной Армии.

Ленинградская область, Ивангород, при въезде в город со стороны Кингисеппа.

14.00 – праздничный концерт «Жизнь во славу Отечества», посвященный Дню защитника Отечества.

Ленинградская область, город Волхов, пр. Державина, д. 28, Дом культуры «Железнодорожник».

14.00 – торжественное собрание и праздничный концерт «Во славу Отечества», посвященные Дню защитника Отечества.

Ленинградская область, Выборг, ул. Советская, д. 16, Дворец культуры.

14.00 – международный фестиваль патриотической песни «Солдаты необъявленной войны».

Ленинградская область, город Волхов, площадь им. Ленина, д. 1, Дворец культуры.

14.00 – праздничный концерт «Служить Отечеству!», посвященный Дню защитника Отечества.

Ленинградская область, город Лодейное Поле, ул. Урицкого, д. 1, Дом народного творчества имени Ю. П. Захарова.

14.00 – праздничный концерт «В честь защитников Отечества!».

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Важины, ул. Школьная, д. 2В, Важинское клубное объединение.

14.00 – концертная программа ко Дню защитника Отечества «Служить России».

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Вознесенье, ул. Труда, д. 21, культурно-спортивный комплекс.

14.30 – семейный конкурс-эстафета «Папавоз», приуроченный к Году здорового образа жизни в Ленинградской области.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, парк «Белые пески».

15.00 – праздничный концерт «Доблесть Отчизны», посвященный Дню защитника Отечества.

Ленинградская область, город Луга, пр. Кирова, д. 75, Дом культуры.

15.00 – игровая программа «Преодолей-ка», посвященная Дню защитника Отечества.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 1В, детский игровой парк «Андерсенград», Ратушная площадь.

15.00 – мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества «Сегодня праздник ваш, мужчины!».

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, д. 18А, Никольский центр культуры и досуга.

16.00 – турнир по жиму штанги лежа.

Ленинградская область, город Луга, пр. Кирова, д. 31, тренажерный зал «Олимп».

16.00 – праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

Ленинградская область, Ивангород, ул. Гагарина, д. 6, Дом культуры.

18.00 – мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Композиции русского шансона представят зрителям ВИА «Возрождение» и вокалисты Вознесенского Дома культуры в программе «Три аккорда».

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Вознесенье, ул. Труда, д. 21, культурно-спортивный комплекс.

18.00 – праздничный концерт «Защитникам Родины славу поем!».

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 30, Дворец культуры им. Н. А. Римского-Корсакова.

23 – 24 февраля

Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова в младшей возрастной группе 2008-2009 годов рождения.

Ленинградская область, город Лодейное Поле, ул. Свердлова, д. 2А, ледовая арена «Форвард».

23 – 24 февраля

Городской турнир по футболу среди мужских команд, посвященный Дню защитника Отечества.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 1, стадион спорткомплекса.

23 – 24 февраля

Премьера в театре «На Литейном» – пьеса «(Не)принятый вызов». По мотивам киносценария «Идеальные незнакомцы». Режиссёр-постановщик Сергей Морозов.

Спектакль Сергея Морозова по пьесе, которая написана специально для театра «На Литейном», соединяет условное сценическое пространство с современными реалиями, зрелищные видеоэффекты – с тонкой актёрской работой, розыгрыши на грани фола – с осмыслением себя и времени. Поколение 30-40-летних – успешных, семейных, активно вовлечённых в круговорот жизни, внутри которого каждый прячет своё одиночество. Спектакль о том, насколько это бесценно – иметь смелость «принять вызов» своих страхов, держаться друг за друга, беречь любимых. И доверять. И не предавать. Актерский состав: Мария Иванова, Мария Овсянникова, Татьяна Тузова, Роман Агеев, Михаил Лучко, Александр Майоров, Иван Рябенко.

Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 51, театр «На Литейном».

23 – 24 февраля

40-е традиционные зимние соревнования по спортивному ориентированию на приз газеты «Всеволожские вести».

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 8, Дом культуры.

24 февраля

12.00 – муниципальное соревнование по лыжным гонкам «Мемориал А. М. Варфоломеева», посвященное памяти известного тихвинского тренера Александра Варфоломеева, более 40 лет отдавшего работе с детьми.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 2, биатлонно-лыжный комплекс.

12.00 – зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения и обучающихся образовательных организаций.

Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Ленина, д. 32А, физкультурно-оздоровительный комплекс «Свирь».

12.00 – первенство Бокситогорского района по боксу в честь Дня защитника Отечества.

Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, 5-й микрорайон, д. 7, детско-юношеская спортивная школа.

12.00 – чемпионат Северо-Западного федерального округа по грэпплингу и грэпплингу-ги среди мужчин и женщин.

Ленинградская область, Выборг, ул. Круговая, д. 1, универсальный спортивный зал «Фаворит».

12.00 – «Гатчинский зимний фотокросс».

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Достоевского, д. 2.

14.00 – танцевальная программа «Для тех, кто молод душой».

Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы, д. 1, районный Дом культуры.

14.00 – открытый фестиваль «Новый Fормат».

Фестиваль проводится на конкурсной основе по следующим направлениям: breakdance, hip-hop, tehno, house, tectonik, rnb, stpeetdance, и другие молодежные направления по различным видам современного хореографического искусства.

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Бегуницы, д. 57, Дом культуры.

15.00 – концерт Михаила Радюкевича «Очарование гитарой».

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Володарского, д. 17, библиотека имени А. И. Куприна.

16.00 – спектакль образцового самодеятельного коллектива детского театра «Чиполлино» «Снежная королева».

Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы, д. 1, Дом культуры.

18.00 – праздничный концерт «Защитникам Отечества посвящается».

В рамках мероприятия будет открыта фотовыставка «Имя на обелиске» о герое Советского Союза И. Ф. Смирнове, посвященная Дню защитников Отечества.

Ленинградская область, Подпорожский район, село Винницы, ул. Советская, д. 68, филиал «Вепсский центр фольклора».