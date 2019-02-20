Ленобласть поможет многодетным семьям быстрее выплатить ипотеку

20.02.2019 17:16

Ленобласть возьмет на себя дополнительные обязательства по реализации инициатив Президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию. Так, в регионе планируется усовершенствовать условия выдачи льготной ипотеки для семей, в которых рождается второй и последующие дети. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, для поддержки таких семей из регионального бюджета будет компенсировано еще два процента ставки по ипотечному кредиту. Таким образом, с учетом субсидии из федерального бюджета она составит не более 4 процентов годовых.

При рождении третьего и последующих детей к федеральной выплате в 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита область добавит еще 150 тысяч.

Кроме того, от земельного налога в 47 регионе будут освобождены 12 соток земли, находящейся в собственности многодетной семьи.