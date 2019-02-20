Ленобласть поможет многодетным семьям быстрее выплатить ипотеку
Ленобласть возьмет на себя дополнительные обязательства по реализации инициатив Президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию. Так, в регионе планируется усовершенствовать условия выдачи льготной ипотеки для семей, в которых рождается второй и последующие дети. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, для поддержки таких семей из регионального бюджета будет компенсировано еще два процента ставки по ипотечному кредиту. Таким образом, с учетом субсидии из федерального бюджета она составит не более 4 процентов годовых.
При рождении третьего и последующих детей к федеральной выплате в 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита область добавит еще 150 тысяч.
Кроме того, от земельного налога в 47 регионе будут освобождены 12 соток земли, находящейся в собственности многодетной семьи.
Более старые статьи:
- ► Переход на новую систему обращения с бытовым мусором начнется в апреле
- 840 млн рублей из областного бюджета потрачено на оказание высокотехнологичной медпомощи
- ► Центр опережающей профподготовки появится в 47 регионе
- ► Конференция в рамках чемпионата World Skills прошла в Выборге
- Александр Дрозденко поздравил Политех со 120-летием
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
- Прапорщики Ленобласти едут на командирские сборы
- Сельхозпроизводители со всей России съедутся на выборгскую весеннюю ярмарку
- Оспорить кадастровую стоимость можно в областном управлении Росреестра
- В начале апреля в Выборге ожидается наступление «Студенческой весны»