840 млн рублей из областного бюджета потрачено на оказание высокотехнологичной медпомощи

20.02.2019 15:52

На 17% в 2018 году вырос объем высокотехнологичной медицинской помощи в медучреждениях Ленинградской области. Сложные операции проведены более чем для 20 тысяч пациентов. Лечение предоставлялось как в рамках программы ОМС, так и за счет средств областного бюджета.

"Бюджетные расходы на оказание ВМП в прошлом году составили почти 840 млн рублей, и в этом году будут не меньше", — отметил заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.

В 2019 году высокотехнологичную медпомощь жителям Ленинградской области оказывают федеральные медицинские организации и четыре областных учреждения здравоохранения: Ленинградская областная клиническая больница, Детская клиническая больница, Всеволожская клиническая межрайонная больница, Ленинградский областной онкологический диспансер.

Наиболее востребованными профилями такой помощи стали: онкология, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия.