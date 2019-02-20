840 млн рублей из областного бюджета потрачено на оказание высокотехнологичной медпомощи
На 17% в 2018 году вырос объем высокотехнологичной медицинской помощи в медучреждениях Ленинградской области. Сложные операции проведены более чем для 20 тысяч пациентов. Лечение предоставлялось как в рамках программы ОМС, так и за счет средств областного бюджета.
"Бюджетные расходы на оказание ВМП в прошлом году составили почти 840 млн рублей, и в этом году будут не меньше", — отметил заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.
В 2019 году высокотехнологичную медпомощь жителям Ленинградской области оказывают федеральные медицинские организации и четыре областных учреждения здравоохранения: Ленинградская областная клиническая больница, Детская клиническая больница, Всеволожская клиническая межрайонная больница, Ленинградский областной онкологический диспансер.
Наиболее востребованными профилями такой помощи стали: онкология, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия.
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